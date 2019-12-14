8 bin 845 sağlıkçı alınacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak. KPSS puanıyla atanacak personel için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı, 8 bin 845 sağlık personeli alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde sözleşmeli personel alınacak.
Tercihler ÖSYM'nin internet sitesinde
Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 19 Aralık’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. Bakanlık hemşire, ebe sağlık teknisyeni başta olmak üzere biyolog, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimcisi alacak.