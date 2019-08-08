8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar TL kredi

Seralarda yapılan üretimin artırılması, yeni yerlerin kurulması ve atıl seraların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırıldı. Kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

47 İLDE YATIRIM

Açıklamada paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi. Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Örtüaltı tesislerin büyüklüğü 16 bin dönümü aştı. Söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı belirtildi.

EN UYGUN MODELLERLE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1.9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz.”