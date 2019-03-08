8 bin bekçi alımı için başvurular başladı mı?

Bekçi adayları nefeslerini tuttu, 8 bin bekçi alımı için ilan çıkılmasını bekliyor. Adaylar heyecanlı bir şekilde günlük olarak duyuru var mı diye Polis Akademisi'nin resmi sayfasını ziyeret ediyor. Her bir bekçi adayının kafasındaki soru "8 bin bekçi alımı için başvuruları ne zaman başlayacak?" şeklide...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen gün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Duyuruda, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartlarının ilerideki günlerde açıklanacağı aktarıldı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilan çıkacaklarını açıklamıştı. Fakat İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden net bir tarih verilmedi. Bekçilik giriş sınavına ön başvuruların mart ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. İşlemler Polis Akademisi’nin “www.pa.edu.tr” sitesinden yapılacağı biliniyor.