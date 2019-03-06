8 bin kişi alacak 80 milyonu uçuracak

Bu yıl sadece THY bünyesine 3 bin 200 kişi alacaklarını söyleyen İlker Aycı, iştirak şirketleriyle birlikte toplam istihdam edilenlerin sayısının 8 bini bulacağını, böylece toplam çalışan sayısının da 70 bine yaklaşacağını söyledi. Dünyada en fazla ülkeye uçuş yapan havayolu olduklarını vurgulayan Aycı, “124 ülkeye ve 306 noktaya uçuyoruz. Geçen yıl yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 75 milyona çıkardık. Bu yılki hedef 80 milyon” dedi.

KARGODA GÖZÜ LİDERLİKTE

En hızlı büyümenin kargoda olduğuna dikkat çeken Aycı, şunları söyledi: “En fazla ülkeye uçarak yakaladığımız liderliği kargoya da taşıdık. Bugün 124 ülkeye taşıma yapıyoruz. Kargoda geçen yıl yüzde 25 büyüdük. 1.4 milyon ton yük taşıyarak, 1.6 milyar dolar gelir elde ettik. Dünyanın 8’inci büyük kargo şirketiyiz. Hedefimiz liderlik. Bulunduğumuz coğrafya bile bize lider olmayı emrediyor. Bu yıl 2 milyon tona ulaşmayı hedefliyoruz.”

TEK ODAKLANDIĞIMIZ ŞEY...

İstanbul Havalimanı’na taşınmayı 10-12 gün içinde yapacaklarını aktaran İlker Aycı, “THY, 86’ncı yılında dünyanın en büyük havalimanı ile onurlandırılıyor. Bu onuru bize verenlere, bu ülkeye borcumuz var, mahcup olamayız. Tek odaklandığımız şey taşınmayı yüzümüzün akıyla gerçekleştirmek. İnsanlarımıza ‘THY gitti operasyona hakim oldu’ dedirtmek istiyoruz. Bu konuda canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

1100 KİŞİYLE REHBERLİK EDECEK

-İstanbul havalimanı’nı santim santim, nokta nokta ezberleyip hakim olduktan sonra tıpkı atatürk havalimanı’nda olduğu gibi operasyonel mükemmelliği ve optimizasyonu süratle tamamlamak istediklerini ifade eden İlker aycı, “THY olarak önümüze koyduğumuz en büyük meydan okuma budur. Bunu ne kadar süratle başarırsak hem bilançomuzu hem de yolcularımızın kalbindeki yerimizi korumuş oluruz.yolcularımızı rahat ettirmek birinci önceliğimiz” dedi.

-Bu kapsamda sadece terminal içinde yolcuların yönlendirilmesi için 1100 kişi aldıklarını söyleyen aycı, şöyle konuştu: “ayrıca yolcuların sorun yaşamaması için neler yapması gerektiğiyle ilgili sosyal medya üzerinden videolar yayınlayacağız. yolcular gelmeden sanal olarak deneyim yaşayacak. nereden girip, nereye gideceğini, nereye park edeceğini bilecek. havalimanı çok büyük.yolcu uçağı kaçırabilir. Bu konuda da belli bir süre kolaylık sağlayacağız.”

500 UÇAKLI FİLO OLACAK

İlker Aycı, THY’nin şu anda 332 uçağının bulunduğunu, bunun 22’sinin kargo uçağı olduğunu söyledi. 2023’e kadar 476, sonra da 500 uçağa ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Aycı, “Dünyanın en genç ve modern filosuna sahibiz. 6 Boeing 787-9 Dreamliner haziranda filoya katılacak. 3 adet 777 kargo uçağı da 2019 ve 2020’de filoya dahil olacak” dedi.

YENİ ÜNİFORMA HAZİRANDA

Kabin üniformalarının ünlü İtalyan modacı Ettore Bilotta imzasıyla geçtiğimiz aylarda yenilendiğine dikkat çeken Aycı, haziran itibarıyla tüm filoda kullanılmaya başlanacağını söyledi. Aycı, üniformaların ‘flow-akış’ detayı ile kesintisiz ve tam hizmet anlayışını sembolize ettiğini de aktardı.

SIFIR ATIK ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen çevre dostu ‘sıfır atık projesi’ni hatırlatan İlker aycı, THY olarak bu kapsamda yaptıklarını şöyle özetledi: “Uçuşlara; 24 ton plastik, 84 ton cam ambalaj, 1200 ton gazete, dergi vs. atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlandı. uçaklarda yolcu kullanımı sonrası atık olarak oluşan yastık kılıfı, battaniye gibi 16.3 ton tekstilden iplik yapıldı.”

SON ÇEYREKTE 3 MİLYAR DOLAR GELİR

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan önemli rakamlar açıkladı. Üstün, "Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar Esas Faaliyet Kârı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık, 2018 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı" dedi.