8 bin polis alımında ayrıntılar

Buna göre Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve 1280 kadın), 1600 önlisans (1280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

Alım için ön başvurular dün başladı ve 7 Ocak 2022’ye kadar sürecek. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ‘pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecek.

İŞTE ARANAN KOŞULLAR

Polis adayı alımına ilişkin esaslar da belli oldu. Buna göre; önlisans mezunları için KPSS’den en az 65 puan, lisans mezunları için de 60 puan alma koşulu var.

30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak), kadınlar için 162 santim, erkekler için 167 santimden kısa boylu olmamak şartları da aranıyor. Başvurular sonucunda sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücret ve hesap bilgileri ‘pa.edu.tr’ adresinden duyurulacak.

Adaylar hangi tarihte, nerede başvuru ve sınava katılacaklarını da aynı internet adresinden öğrenebilecek. Şehit veya gazi olanların eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.