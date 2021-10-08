8 Ekim altın fiyatları... Gram fiyatlarında son durum
8 Ekim altın fiyatlarına göre bir süredir devam eden yükseliş kendini korudu. Hareketli devam eden altın fiyatlarında gram altın güne 503,2 liradan başladı. İşte 8 Ekim altın fiyatları...
08 Ekim 2021, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar Altın fiyatları için ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed'in tahvil alımlarını azalma planı ve faiz artırma ihtimali ons altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Yatay seyreden ons altın fiyatlarının düne göre primli seyretmesi bekleniyor. Ons altın saat 08:56 itibarıyla 1758 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1753 dolar, en yüksek 1760 dolar seviyesi görüldü.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram Altın fiyatları dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 500 lira seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gram altın saat 08:56 itibarıyla 503.2 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 499.8 lira, en yüksek 503.5 lira seviyesi görüldü.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın, alış 816 TL, satış 832 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 829 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını, alış 3.359 TL, satış 3.393 TL.