Türkiye 8 Ekim corona virüs tablosu

8 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

8 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 667’’ye yükseldiğini açıkladı.

08 Ekim 2020, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybederken, bin 615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kanadalı sunucuya diplomasi dersi!
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundular