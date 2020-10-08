8 Ekim corona virüs tablosu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 667’’ye yükseldiğini açıkladı.
08 Ekim 2020, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadesini kullandı.
Türkiye’de son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybederken, bin 615 kişiye hastalık tanısı konuldu.