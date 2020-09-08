Türkiye 8 Eylül corona virüs tablosu

8 Eylül corona virüs tablosu

Türkiye

8 Eylül corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.

08 Eylül 2020, Salı 19:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.


İlgili Haberler
Rusya'nın geliştirdiği corona virüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacakGrip, nezle ve soğuk algınlığı corona virüsten nasıl ayırt edilir?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit 6-7 Eylül’de özür dilemişti
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye nükleer arayışa girer mi?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Malatya sallanmaya devam ediyor