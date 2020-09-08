8 Eylül corona virüs tablosu

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.







