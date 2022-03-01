Türkiye 8 gün oldu, lise öğrencisi Yağmur'dan haber yok

8 gün oldu, lise öğrencisi Yağmur'dan haber yok

Türkiye

8 gün oldu, lise öğrencisi Yağmur'dan haber yok

Muş’ta 8 gün önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

01 Mart 2022, Salı 21:26 Son Güncelleme:
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Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 8’inci gününde de sonuç vermedi.

Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor.

Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

MUŞ (İHA)

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