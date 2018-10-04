8. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaların programı, maç detayları ve sonuçlar şöyle:
5 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
6 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor:Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor-Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gencerler
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Ekim Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor- Demir Grup Sivasspor:Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk