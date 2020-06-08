8 Haziran Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
8 Haziran Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 8 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
08 Haziran 2020, Pazartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’, yeni bölümüyle ekranda: Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatır. Ceren, kendini kapıda bulur. Seher ve Cemre, bu duruma sessiz kalmaz. Ceren, hesap sormaya kararlıdır. Cenk, Nedim ile yüzleşir. Köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.
TV8 20.00: Survivor
Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde ödül oyunları oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için büyük bir mücadele verecek.
NTV 21.00: Mete Çubukçu ile Pasaport
Amerika ayakta. Sadece siyahlar değil, farklı kesimler de sokakta. Peki bu öfke sadece bir siyahın öldürülmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa daha derinlere giden, tarihsel ve sınıfsal nedenleri mi var? ‘Mete Çubukçu ile Pasaport’ta, Amerika’da ırkçılığın tarihi, beyazların tavrı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisi ele alınacak.
ATV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Zalim İstanbul
STAR TV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
23:15 Çember
FOX TV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Yaparsın Aşkım
TRT 1 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hastane İstanbul-Korona
20:40 Hayat Kurtaranlar
21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını
22:30 Acil Durum Hastanesi
23:45 Akıncı
TV8 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
Kanal 7 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:10 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Fantastik Canavarlar
a2 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın