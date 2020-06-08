Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’, yeni bölümüyle ekranda: Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatır. Ceren, kendini kapıda bulur. Seher ve Cemre, bu duruma sessiz kalmaz. Ceren, hesap sormaya kararlıdır. Cenk, Nedim ile yüzleşir. Köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.

TV8 20.00: Survivor

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde ödül oyunları oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için büyük bir mücadele verecek.

NTV 21.00: Mete Çubukçu ile Pasaport

Amerika ayakta. Sadece siyahlar değil, farklı kesimler de sokakta. Peki bu öfke sadece bir siyahın öldürülmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa daha derinlere giden, tarihsel ve sınıfsal nedenleri mi var? ‘Mete Çubukçu ile Pasaport’ta, Amerika’da ırkçılığın tarihi, beyazların tavrı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisi ele alınacak.





ATV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Zalim İstanbul





STAR TV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

23:15 Çember





FOX TV 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Yaparsın Aşkım





TRT 1 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hastane İstanbul-Korona

20:40 Hayat Kurtaranlar

21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

22:30 Acil Durum Hastanesi

23:45 Akıncı





TV8 8 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun





Kanal 7 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:10 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Fantastik Canavarlar





a2 8 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











