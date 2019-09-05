8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 16'sı muvazzaf asker, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

KONYA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

SÖZDE 'ÜST YÖNETİCİ' DENİZLİ'DE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce örgütün Denizli "üst yöneticisi" olarak görev yaptığı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan V.Ş. ile H.D. ve M.K'nin kentte örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu 3 hücre evine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 5 bin 400 dolar, bin 735 lira, 100 avro ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Paraların, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.





AA