8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Türkiye bu hafta sağanak yağışın etkisindeydi. Özellikle Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış bugün de kendini göstermeye devam edecek. Yayınlanan son rapora göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterse de 8 ilde sağanak yağış etkili olacak.

SALI GÜNÜ DE ETKİSİNİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Haftanın son gününde Karadeniz’in orta ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yarın ve salı günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ULAŞTI

Yurdun kalanı ise güneş alıyor. Sıcaklıklar Marmara’da, Ege’de, Akdeniz’de yer yer 37-38 derecelerde, Güneydoğu Anadolu da ise 40 dereceler ölçülüyor.