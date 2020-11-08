Türkiye 8 Kasım corona virüs tablosu açıklandı

8 Kasım corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

8 Kasım corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti.

08 Kasım 2020, Pazar 19:16 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.


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