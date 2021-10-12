Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Bilim Merkezi’nde “Milli Teknoloji Hamlesi Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?” temasıyla düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali çok yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da ziyaret ederek çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiği festival, Konya’dan ve farklı şehirlerden her yaştan on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

SINIRLARI AŞARAK REKOR KIRDI

4 gün süren festivali son gününde de ziyaret ederek, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Festivali’nin bu yıl sınırlarını aşarak hem katılımcı firma sayısında hem de ziyaretçisi sayısında rekor kırdığını söyledi.

KONYA DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Konyalıların ilgisinin çok yüksek olduğunu, Konya dışındaki illerden de birçok insanın festivale teşrif ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Çok büyük bir coşku ve çok büyük bir enerji oluştu. Çocuklarımızın gözündeki ışık bizi gelecek yıl için çok daha heveslendirdi. İnşallah gelecek yıllarda çok daha büyüyerek Konya Bilim Festivali yoluna devam edecek. Milli Savunma Sanayimizin önemli firmaları Bilim Festivalimize katıldı. Milli Teknoloji Hamlemizin ürünlerini burada göstermiş olduk. Başta açılışımıza katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve tüm katılımcılara, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür ziyaretçilerimize ve çocuklarımıza. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GURURU OLAN YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye’nin önemli savunma sanayi ve bilim- teknoloji kuruluşlarının yer aldığı festivalde, Milli Muharip Uçağı, yerli ve milli savaş helikopteri ‘Atak’, İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’, Uçan Araba Cezeri gibi Türkiye’nin gururu olan araçlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

YÜZLERCE BİLİMSEL ETKİNLİK, YARIŞMALAR, GÖSTERİLER DÜZENLEDİ

75 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleştirilen Konya Bilim Festivali’nde; bilimsel etkinlikler, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler yer aldı. Doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleşen atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dâhil olma keyfini yaşadı.

Ayrıca uçak modeli yapımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi uygulamalar da festivalde bilim meraklılarıyla buluştu.

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