8 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
8 Mart 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 8 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
08 Mart 2020, Pazar 09:47 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana gelecek. Atakan, Hilmi ve Safa’nın tatil macerası, vapurdaki korsanlar, kızının sırrını öğrenmeye çalışan ailenin hain planı, rüyasında eşini gören adam, kafede sarpa saran buluşma, eşine sürpriz hazırlayan kadının hevesini kursağında bırakan arkadaş ve korsan taksiye binen gençlerin sınavı izleyenleri çok güldürecek.
Star TV 20.00: Gel Dese Aşk
Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban’ın rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ ilk bölümüyle ekranda: Murat ve Yasemin, örnek bir çifttir. Derin ve Ece adında iki kızları vardır. Oysa çizdikleri mutlu aile resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birlikte olmamışlardır. Bahar’ın hayatına girmesiyle Murat için her şey değişir.
CNN TÜRK 11.05: Dünya Kadınlar Günü Özel
‘Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda’, Gülben Ergen ve Amerikalı Psikolog Guy Winch’in konuk olacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel bölümü ile ekrana gelecek. Gülben Ergen, Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerini, Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin çalışmalarını anlatacak. Kitapları 26 dile çevrilen Guy Winch ise, yüz yüze konuşmanın önemi ve duygusal ilkyardım hakkında açıklamalar yapacak.
FOX 20.00: Savaşçı
Berk Oktay, Metin Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in oynadığı ‘Savaşçı’da: Türk askerleri ile üs çevresinde toplanan bölge halkı arasındaki gerilim tırmanır. Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Kağan Yüzbaşı, halkı sakinleştirir. Ama Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltir.
Teve2 12.15: Çok Gezenti
teve 2’nin beğeni ile izlenen programı ‘Çok Gezenti’nin İsviçre turu Basel ve Luzern’le son bulacak. Burak Akkul, müzeleri, binaları ile tam bir kültür şehri olan Basel ile göl kıyısı cenneti Luzern’i sokak sokak gezecek. Luzern’deki ahşap Şapel Köprüsü’nün güzelliği izleyenleri hayrete düşürecek.
8 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı
07:00 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Kuruluş Osman
19:00 Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
23:15 Gel Dese Aşk
8 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı
06:30 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Afili Aşk
15:45 Hizmetçiler
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Hizmetçiler
8 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Afacan Beşler
14:45 Sefirin Kızı
18.45 STAR Haber
20:00 Güvercin
8 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
8 Mart TRT 1 2020 Pazar Yayın Akışı
04:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:30 Ömür Dediğin
05:00 Küçük Hanımefendi
06:20 Beni Böyle Sev
08:45 1'De Bugün
08:55 Diriliş"Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Geçmişi Gölgesinde
13:45 1'De Bugün
13:55 Zaman Matinesi
14:55 Tutunamayanlar
16:45 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
8 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:55 Survivor
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:15 Survivor
8 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Gümüş Eyer
14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Şekerpare
23:45 Ramo
8 Mart 2020 Kanal 7 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Film
08:45 Akbaş Baskını
10.45 Başkent Kulisi
11:45 İkimizin Yerine
13:20 Aşk Bir Rüya
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
22:40 Hatçe Sosyetede