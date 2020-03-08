8 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana gelecek. Atakan, Hilmi ve Safa’nın tatil macerası, vapurdaki korsanlar, kızının sırrını öğrenmeye çalışan ailenin hain planı, rüyasında eşini gören adam, kafede sarpa saran buluşma, eşine sürpriz hazırlayan kadının hevesini kursağında bırakan arkadaş ve korsan taksiye binen gençlerin sınavı izleyenleri çok güldürecek.

Star TV 20.00: Gel Dese Aşk

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban’ın rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ ilk bölümüyle ekranda: Murat ve Yasemin, örnek bir çifttir. Derin ve Ece adında iki kızları vardır. Oysa çizdikleri mutlu aile resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birlikte olmamışlardır. Bahar’ın hayatına girmesiyle Murat için her şey değişir.

CNN TÜRK 11.05: Dünya Kadınlar Günü Özel

‘Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda’, Gülben Ergen ve Amerikalı Psikolog Guy Winch’in konuk olacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel bölümü ile ekrana gelecek. Gülben Ergen, Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerini, Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin çalışmalarını anlatacak. Kitapları 26 dile çevrilen Guy Winch ise, yüz yüze konuşmanın önemi ve duygusal ilkyardım hakkında açıklamalar yapacak.

FOX 20.00: Savaşçı

Berk Oktay, Metin Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in oynadığı ‘Savaşçı’da: Türk askerleri ile üs çevresinde toplanan bölge halkı arasındaki gerilim tırmanır. Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Kağan Yüzbaşı, halkı sakinleştirir. Ama Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltir.

Teve2 12.15: Çok Gezenti

teve 2’nin beğeni ile izlenen programı ‘Çok Gezenti’nin İsviçre turu Basel ve Luzern’le son bulacak. Burak Akkul, müzeleri, binaları ile tam bir kültür şehri olan Basel ile göl kıyısı cenneti Luzern’i sokak sokak gezecek. Luzern’deki ahşap Şapel Köprüsü’nün güzelliği izleyenleri hayrete düşürecek.





8 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı

07:00 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:45 Kuruluş Osman

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk

23:15 Gel Dese Aşk





8 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı

06:30 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

15:45 Hizmetçiler

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Hizmetçiler





8 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Afacan Beşler

14:45 Sefirin Kızı

18.45 STAR Haber

20:00 Güvercin





8 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı





8 Mart TRT 1 2020 Pazar Yayın Akışı

04:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:30 Ömür Dediğin

05:00 Küçük Hanımefendi

06:20 Beni Böyle Sev

08:45 1'De Bugün

08:55 Diriliş"Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Geçmişi Gölgesinde

13:45 1'De Bugün

13:55 Zaman Matinesi

14:55 Tutunamayanlar

16:45 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon





8 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:55 Survivor

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor





8 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Gümüş Eyer

14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Şekerpare

23:45 Ramo





8 Mart 2020 Kanal 7 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Film

08:45 Akbaş Baskını

10.45 Başkent Kulisi

11:45 İkimizin Yerine

13:20 Aşk Bir Rüya

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

22:40 Hatçe Sosyetede





İlgili Haberler Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı







