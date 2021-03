8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

‘DÜNYA YÜZÜNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY, KADININ ESERİDİR’

Mustafa Kemal Atatürk, 1923

Özge Ulusoy-Model, sunucu

Hak ettiğimiz değeri almak dileğiyle

Birbirine destek olan, kendi güçlerini hemcinsleriyle paylaşan, varlığını olduğu gibi kabul eden, seven ve gurur duyan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Yaşadığımız çağda her canlının, hayatın her alanında hak ettiği değeri alması dileğiyle...

Berrak Tüzünataç-Oyuncu

Tüm emekçi kadınlara sevgiyle sarılıyorum

Bana kendimi yalnız hissettirmeyen, her daim varlıkları, üretimleri ve mücadeleleriyle güç, cesaret ve ilham veren tüm emekçi kadınlara sevgiyle sarılıyorum.

Doğa Rutkay-Oyuncu

Ben emekçi kadınların çocuğuyum

Ben emekçi kadınların çocuğuyum. Öyle bir annenin, öyle bir anneannenin…

Emekçi kelimesini açıp onun içindeki hasletlere bakarsanız, hepsini kadınlarda görürsünüz. Akılları, vicdanları, kişilikleri, fikirleri, fedakarlıkları ve vefakarlıkları ile dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınları ve emeklerini kutluyorum.

Meltem Cumbul-Oyuncu

Erkek şiddeti bitsin!

Geçtiğimiz bir yıl boyunca salgın sebebiyle “Evde kal” dendi. Peki, ya ev güvenli alan değilse? Kanun yaptırımındaki cezasızlık tolere bile edilmemesi gerekirken bir de üstüne bitmek bilmeyen kadın cinayetleri… Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, erkek şiddeti konusunda Nisan 2020’den itibaren oluşturduğu izleme raporları kamu kurumlarının koruyucu ve önleyici sorumluluklarını yerine getirmediklerini, resmi kurumlara başvuru yapan kadınların birçok aşamada sorun yaşadıklarını ve şiddete karşı korunmaları için gereken desteği alamadıklarını gösteriyor. Ne diyelim, erkek şiddeti bitsin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’müz kutlu olsun.

Betül Demir-Ses sanatçısı

Peygamberi de şairi de doğuran kadındır

“Neden kadın şair, başbakan, cumhurbaşkanı, devrimci çok az çıkıyor?” diye soruyorlar. Görmüyorlar ki, insanlık adına iyi ve güzel olan her ne varsa bunu kadın sağlıyor. Peygamberi de, şairi de, cumhurbaşkanı da doğuran, yetiştiren bir kadındır. Kadın olmazsa hangi biri kendi başına var olabilir?

Bennu Gerede-Fotoğraf sanatçısı

Dünyaya sevgi ve merhamet vermeye geldik

Kadınlar asla vazgeçmeyin! Karanlıkta da olsak her zaman bir ışık vardır. Biz çok kıymetliyiz, çok değerliyiz! Bizim varlığımız olmadan insanlık devam etmez, hayat olmaz. Bu dünyaya güzellik, aşk, sevgi, merhamet ve empati vermeye geldik. Anlayana!

Ece Uslu-Oyuncu

Kadınlar için güneşli günler diliyorum

Ben hiçbir canlıyı tek bir gün vesilesiyle ya da sosyal medya etiketleriyle hatırlama ihtiyacı hissetmeyeceğimiz günlerin hayalini kuruyorum. Her günün; kadınları, erkekleri, hayvanları, çocukları, doğayı, yaşamı daha iyiye taşıdığı zamanlar olmasını diliyorum. Kadınlar için iyi ve güneşli günler diliyorum.

Elif Dürüst-İş insanı

Kadın dünyanın yaratıcı yanıdır

Kadın narindir ama bu hemen yenilir anlamına gelmez. Güçlüdür de aynı zamanda, kolayca pes etmez. Kadın; dünyanın yaratıcı, doğurgan, yenilenen, temizleyen, sakin yanıdır. Kadın olmak her yaşta bir yolculuk ve var etme gücüdür.

Aslı Üstünkaya-İş insanı

Bütün acılar son bulsun

Kadınların birlik, beraberlik ve dayanışmasının sembolü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınların yaşadığı bütün acıların son bulmasını ve sorunların çözümü için bu günün bir başlangıç olmasını diliyorum. Erkek şiddetinin tarih olduğu bir toplum temennisiyle…

Şebnem Çapa-Tasarımcı

Dünya kadının gücüyle daha güzel bir yer olacak

Cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın son bulacağı günler için hepimiz daima mücadele edeceğiz. Dünya, kadının emeği ve gücüyle daha güzel bir yer olacak.

Güzide Duran Aksoy-Model

Çağdaş günleri kadınlara borçluyuz

Bir kadın ve anne olarak, dünya kadınlarının bu özel ve anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Tüm kadınların üretebildiği, eşitliğin, özgürlüğün olduğu, haklarını savunabildikleri, hiç güçlük çekmeden mutlu ve sağlıklı bir yaşamı olan güzel bir dünya diliyorum. Kadınlar cumhuriyetimizin odak noktasıdır. Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında yaşadığımız modern, çağdaş günleri kadınlara borçluyuz. Bunu kimse unutmasın.

Saba Tümer-Sunucu

Kadınlığımızı her an onurlandırmalıyız

Her kadınlar gününde söylenen klişe sözler söylemek yerine, kadınlığımızı her an onurlandırmalıyız. Her daim ne kadar özel olduğumuzun farkında olmamız gerekir. Elimizden alınamayacak en büyük özellik ve güç, Allah’ın biz kadınları bir cana hayat verebilecek bir doğaya sahip yaratmış olması.

Nermin Bezmen-Yazar

‘Kadın kardeşliği’ çok önemli!

İnsanlık yanlışlıklarını düzeltmekte, kadınlara büyük iş düşüyor ama bunu gerçekleştirebilmek için önce dünya kadınlarının kendi bedenleri, yürekleri, düşünceleri, hayalleri, seçimleri ve bedenlerindeki gücü fark etmeleri gerek. Kadına; gelenek, görenek, din kisvesi altında, aşk ve kıskançlık sebep kabul edilerek yaşatılan şiddet, tecavüz ve cinayetler artık bitmeli ve bu noktada ‘kadın kardeşliği’ çok önemli. Kadın hakları, doğduğumuz andan itibaren bize ait olan doğal haklardır.

Emel Sayın-Ses sanatçısı

Dünyanın en güçlü varlıklarıyız

Sevgi dolu yüreğimizle, güzelliğimizle, zekamızla ve yeteneklerimizle, sevgiyi ve saygıyı sonuna kadar hak ediyoruz. Dünyanın en güçlü varlıklarıyız.

Selin Denizli Burnaz-Çevirmen

Bu coğrafyada kadın olmak başlı başına bir emektir

Bu coğrafyada kadın olmak, insanca yaşamak, saygı duyulmak, sadece kendimiz gibi var olmak başlı başına bir emektir. Bu sebeple, bu topraklarda hayatta kalmayı başaran, anne olan, olmayan, çalışan, çalışmayan, genç, yaşlı, evli, bekar her emekçi kadını sevgiyle anıyorum.

Tuğba Özay-Model, oyuncu

Doğanın dengesi dişiyle kurulur

Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz. Doğanın dengesi dişiyle kurulur. Dişilik varoluştur, dişilik devamlılıktır. Dişilik kişilikle bütünleştiği zaman şahane olur. Atalarımız kadınlara değer vermiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri Cengiz Han’ın eşine, “Ben halkımın Han’ıyım sen de benim Han’ım” diyerek ‘hanım’ kelimesinin günümüzdeki yerini belirlemiştir yüzyıllar önce. Kadın düşmanı caniler, hadsizler, saygı ve sevgi yoksunları artık ortalıkta rahatça cirit atamasın. Unutulmasın ki hepinizi bir kadın dünyaya getirdi.

Gülben Ergen-Oyuncu, ses sanatçısı

Alın terini emekle harmanlayan tüm kadınlara selam olsun

Evinde, iş yerinde, atölyesinde, sahnesinde, plazalarda, tarlalarda alın terini emekle harmanlayan tüm kadınlara selam olsun. Bir yanım hüzünlü ve kırgın, diğer yanım coşkulu ve amaçlarla dolu. Emekçi kadınların, iş hayatının vazgeçilmezi olduğu gerçeğini hatırlamak zorunda kalmayacağımız, kadının erkekle yan yana, eşit haklar ve eşit ücretle çalışabildiği, eşit imkanlarla mesleğinde yükselebildiği, cam tavanların yok olduğu, can güvenliği kaygılarımızın kaybolduğu yılların umuduyla…