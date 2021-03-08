Vatandaşlar, hem yakınlarına göndermek hem de sosyal medyadan paylaşım yapmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını araştırıyor. 8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gün olarak kabul edilen Kadınlar Günü sözlerini sizler de sevdikleriniz ile paylaşabilir, onlara WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden Kadınlar Günü mesajlarını ve sözlerini yollayabilirsiniz. İşte, örnek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun...

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Peygamberimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum...

Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.

Üstlendiği misyonla toplumsal yapının demokratik temellerinin yükünü çeken kadınların, hayatın her alanında el üstünde tutulması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınları Günü kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.







