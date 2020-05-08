8 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
8 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 8 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
08 Mayıs 2020, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.15: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Hakan gizli görevdedir. Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın olduğu kamyona malları yükler. Hakan şaşkındır. Azim, bir iş adamının kızını kaçırmıştır. Ekip, iş adamı Yaşar’ın kızının kaçırıldığını öğrenir ve harekete geçer.
TRT 1 22.10: Kalk Gidelim Eve
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim Eve’de: Seyfettin’in misafiri Sevda’yı kıskançlık krizine sokar. Evde kalmak ve Nurcan’ın yaptıkları Mustafa Ali’yi çığrından çıkartır. Nurcan, kocasına bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyuna Hacı Baba da dahil olur.
Show TV 20.00: Güldür Güldür Show
Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Evden çıkmayan Özge, Burcu ve Naime’nin hayat felsefesi ne? Kuzey ışıklarını izlemek için İsveç’e giden patron Mesut ve çalışanlarını nasıl bir sürpriz bekliyor?
ATV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kardeş Payı
KANAL D 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar
STAR TV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.15 Kiralık Aşk
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Ana Haber
20:00 Medcezir
FOX TV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23:30 Mucize Doktor
TRT 1 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Sağlıklı Mutfak
06:30 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40Vefa Dediğin
11:50Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:20 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:50 Kalk Gidelim Eve
23:45 Mesnevi'den Hikayeler
Show TV 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 İçerde
Kanal 7 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Bilal-i Habeşi
11:05 Kezban Yenge
12:40 İki Kardeş Bir Sevda
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf
a2 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla