Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.15: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Hakan gizli görevdedir. Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın olduğu kamyona malları yükler. Hakan şaşkındır. Azim, bir iş adamının kızını kaçırmıştır. Ekip, iş adamı Yaşar’ın kızının kaçırıldığını öğrenir ve harekete geçer.

TRT 1 22.10: Kalk Gidelim Eve

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim Eve’de: Seyfettin’in misafiri Sevda’yı kıskançlık krizine sokar. Evde kalmak ve Nurcan’ın yaptıkları Mustafa Ali’yi çığrından çıkartır. Nurcan, kocasına bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyuna Hacı Baba da dahil olur.

Show TV 20.00: Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Evden çıkmayan Özge, Burcu ve Naime’nin hayat felsefesi ne? Kuzey ışıklarını izlemek için İsveç’e giden patron Mesut ve çalışanlarını nasıl bir sürpriz bekliyor?





ATV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kardeş Payı





KANAL D 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar





STAR TV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.15 Kiralık Aşk

12:45 Evde Hareket Zamanı

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Ana Haber

20:00 Medcezir





FOX TV 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)

23:30 Mucize Doktor





TRT 1 7 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Sağlıklı Mutfak

06:30 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40Vefa Dediğin

11:50Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:20 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:50 Kalk Gidelim Eve

23:45 Mesnevi'den Hikayeler





Show TV 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 İçerde





Kanal 7 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Bilal-i Habeşi

11:05 Kezban Yenge

12:40 İki Kardeş Bir Sevda

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf





a2 7 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







