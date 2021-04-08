Türkiye 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı rekor kırarak 50 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

08 Nisan 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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