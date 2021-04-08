Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.