Türkiye 8 Ocak koronavirüs tablosu

8 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye

8 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 141 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 237 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 8 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 66 bin 237 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 418 bin 264 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 135 milyon 997 bin 933 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,0 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun" dedi.

İHA


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