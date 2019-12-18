8 oyuncu 8 itiraf

Tamer Karadağlı: Bir dizide oynayan kendini oyuncu sanıyor. Bu, beyin ameliyatı izleyip ‘ben de yaparım’ demeye benzer.

Beren Saat: Ünlü olana kadar her şey çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane, hatta hücre.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Motivasyon için her sette bir flört yaparım.

Deniz Çakır: Tereyağı reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim. Yatağımda rahat uyuyorum, çok şükür. Paraya o kadar muhtaç değilim.

Can Yaman: Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. İşi tutmayan jönlerin partnerlerinin libidosu düşük. Seyirciye ‘bunlar gerçekten sevişiyor mu’ diye sordurtmazsan, iş tutmaz.

Ümit Erdim: 5 yıldır hiçbir diziden teklif alamıyorum, çünkü kimsenin adamı değilim. Asla da olmam.

Emre Kınay: 80 milyonluk ülkede 10 iyi genç oyuncu sayamam. Hepsi cebini doldurma derdinde. Kendilerini geliştirmiyorlar, egoları da çok şişik.

Yasemin Sakallıoğlu: Kilo verip güzelleşmek istemiyorum. Çünkü o zaman kimseyi güldüremem.