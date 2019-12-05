8 soruda Ceren Özdemir cinayeti

1-Olay nasıl yaşandı?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), 3 Aralık 2019 Salı günü akşam saatlerinde antrenmandan evine dönerken evinin girişinde, Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2-Cinayette görgü tanığı var mı?

Apartman otomatiği çalışmadığı için Ceren evinin önüne geldiğinde evdeki ablasını aradı ve anahtarı camdan atmasını söyledi. Camdan anahtarı atan abla, apartmanda duyduğu seslerden ve Ceren’in bir süre eve gelmemesinden şüphelenip aşağı indi. Kardeşini kanlar içinde gören abla olay yerinden siyah montlu 40’lı yaşlarda bir şahsın uzaklaştığını açıkladı.

3-Gözaltına ilk alınan kişi kimdi?

Cinayetin ardından emniyet güçleri katilin yakalanması için harekete geçerek özel bir ekip kurdu. Polis, iki kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D. gözaltına alındı ancak cinayetle ilişkisi olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.

4-Ceren’in arkadaşlarının ilk ifadesi ne oldu?

Polisin katili yakalamak için başlattığı incelemede arkadaşları da dinlendi. Ceren’in arkadaşları olayla ilgili kimseden şüphelenmediklerini, Ceren’in kimse ile sorunu olmadığını belirttiler.

5-Güvenlik kamerası kayıtları sonucu ne oldu?

Ceren’in dersten çıkıp eve yürüdüğü yoldaki güvenlik kameraları kayıtlarını izleyen emniyet güçleri, Ceren’in arkasından onu takip eden 40 yaşlarında siyah montlu bir kişi olduğunu gördü. Yapılan incelemeler sonucunda kişinin Özgür Arduç olduğu tespit edildi.

6-Özgür Arduç nerede yakalandı?

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Özgür Arduç’un yeri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Özgür Arduç otogar yakınlarında suç aleti ile yakalandı. Yakalanmamak için direnen Özgür Arduç iki polis memurunu da bıçakla yaraladı.

7-Özgür Arduç kimdir?

Ordu Valisi Serdar Yavuz konu hakkında açıklama yaptı. Vali, Arduç'un 12 suçtan sabıkası olduğunu ifade etti. Özgür’ün 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. 1 yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta yine firar ettiği açıklandı.

8-Katil zanlısı ilk ifadesi ne oldu?

Suçunu itiraf eden Özgür Arduç, Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım, yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” dedi.

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