Gümüşhane'nin merkeze 50 kilometre uzaklıkta, Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunuyor.

2-Dipsiz göl kaç yıllık?

Buzul Çağı’ndan kalma, 12 bin yıllık.

3-Gölün kaynağı nereden geliyor?

Kaynağı ve akarı yok.

4-Dipsiz Göl’de ne arandı, neden kazıldı?

Bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15’inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesi arandı. 4 gün süren kazı çalışmalarında hiçbir şey bulunamayınca, kazı sonlandırıldı.

5-Kim kazdı?

Kazıları yapanlar Fatih Sözen ile Ahmet Canbakkal. İş insanları göldeki kazıyı, resmi heyet huzurunda yaptı. Biri inşaat diğeri ise hafriyat sektöründe.

6-Dipsiz göl neden kurudu?

Kazı çalışmaları için Dipsiz Göl’ün suyu tahliye edildi. Kazı çalışmalarının ardından göl, toprakla doldurularak kapatıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

7-Eski haline dönmesi mümkün mü?

Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

8-Dipsiz Göl’de son durum nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olan ilgililerin haklarında soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ayrıca uzmanlar, göl ve çevresini incelemeye aldı. Gölü rehabilite etmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini söyledi.



