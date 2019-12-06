1-Protesto nasıl başladı?

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

2-Emeklilik reformu neleri kapsıyor?

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

3-Macron emeklilik reformunu neden getirmek istiyor?

Macron, Fransa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle bu reformu yapmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

4-Protestoya kimler katıldı?

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

5-Dünyanın en büyük protestosunda neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı. Başkent Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu. Paris'te yürüyüşün sonlanacağı "Nation" Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede yer yer devam ediyor. Öte yandan, Fransız hava yolu şirketi Air France, yarınki iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini duyurdu.

6-Protestoya kaç kişi katıldı?

Fransa'da, 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı 500 bini buldu. Sendikalara göre, gösterilerin ana odak noktası olan Paris'te 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

7-Ülkede grev ne zamana kadar sürecek?

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

8-Paris'te kaç kişi gözaltına alındı?

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlandığı Nation Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü. Emniyet yetkilileri, Paris'te 90 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.