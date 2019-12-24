8 soruda Kanal İstanbul Projesi

1-Kanal İstanbul Projesi fikri ne zaman doğdu?

Proje 27 Nisan 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir konferansta paylaşıldı.

2- Tarihte Kanal İstanbul Projesi ne zaman gündeme geldi?

Kaynaklara göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan Abdulmecid döneminde gündeme geldi. Projede atıl durumda olan Küçükçekmece gölünün değerlendirilmesi söz konusuydu.

3- Kanal İstanbul Projesi’nin amacı ve kapsamı nedir?

Proje Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yapay bir kanal olma özelliğini taşıyor. Karadeniz’den başlayacak kanal güneyde Küçükçekmece gölü ile birlikte Marmara Denizi’ne açılacak. Böylece İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğini ve olası tehlikeleri azaltması hedefleniyor.

4- Recep Tayyip Erdoğan proje hakkında ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradan geçen 8 yılda da proje çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Erdoğan 2011 yılındaki açıklamasında, ''Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

5- Kanal İstanbul’dan beklenen faydalar?

Proje ile şehrin merkezinde toplanan nüfus yoğunluğunun şehrin batısına kayması bekleniyor. Savunma sistemi açısından İstanbul kademeli olarak korunabilecek. İstanbul Boğazı’nda yaşanan tanker tehlikelerinin proje ile önüne geçilmesi hedefleniyor.

6- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul Projesi hakkında ne dedi?

Başkan Ekrem İmamoğlu seçim döneminde ve seçim döneminde sonrasında da Kanal İstanbul projesinin yapılmaması gerektiğini savundu. İmamoğlu, projenin İstanbul için maddi kaynak kaybına sebep olacağını ayrıca bölgesel afet risklerini arttırdığını ifade etti.

7- Kanal İstanbul Projesi çalışmaları ne durumda?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen hafta paylaşılan duyuruda, 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldüğü açıklandı. Yine aynı duyuruda bölgede simülasyon çalışmalarının da yapıldığı ifade edildi.

8- Kanal İstanbul Projesi için halkın görüşleri toplanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihalelerin önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda Kanal İstanbul için ÇED raporu tamamlanarak halkın görüşüne açıldı. 10 gün süre boyunca askıda olacak proje için halk inceleme yaparak görüşlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa iletebilecek.



