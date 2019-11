8 soruda sigarayı bırakın

Sigarayı bırakmak zor mu?

Sigarayı bırakmak zordur ama hazırlıklı olmak başarı şansını artırır. Milyonlarca kişi sigarayı bıraktı, sen de bırakabilirsin. Bir bırakma planı yap ve nelere hazırlıklı olman gerektiğini öğren. Kişisel sigara bırakma planını hazırla.

Sigarayı ne zaman bırakmalıyım?

Sigarayı bırakmak için önündeki iki hafta içinden bir gün seç. Bu sana hazırlanmak için yeterli zamanı sağlar.

Sigara krizi gelince ne yapmalıyım?

Krizler sadece birkaç dakika sürer! Meşguliyet zihnini sigara içmekten uzak tutar ve dikkatini sigara isteğinden uzaklaştırır. Krizlerin gelince birine telefon et ya da mesaj at. Sigarayı bırakma nedenlerini gözden geçir ve kendine hatırlat. Bir sigara yakmak yerine sakız çiğne, ağzını meşgul et. Yanında sert şeker taşı. Daha fazla su iç, yürüyüşe çık, egzersiz yap.

Sigarayı içmeyi neler tetikler?

Tetikleyiciler sigara içmek istemenize neden olan şeylerdir. Farklı insanların farklı tetikleyicileri bulunur. Örneğin stresli bir durum, kahve içmek veya bir partiye gitmek ya da sigara kokusu almak gibi. Seni nelerin tetiklediğini bul ve uzak durmaya çalış.

Sigarayı bırakmak kilo aldırır mı?

Kilo alma korkusu insanların sigarayı bırakmamalarının yaygın bir nedenidir. Bazı insanların bıraktıktan sonra iştahları artar ya da ellerini ve ağızlarını meşgul etmek için atıştırırlar. Sağlıklı bir diyetin kilo almaktan uzak durup enerji düzeyini yüksek tutmana nasıl yardımı olacağını araştır. Sigarasız yaşadığında hem yemekler daha lezzetli olacak, hem de kokuları daha nefis olacak demektir! Sağlıklı beslenmek, kolesterolün düşmesi gibi sağlık hedeflerine de ulaşmanı sağlayabilir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda neler oluyor?

20 dakika sonra: Kalp hızı, kan basıncı düşer.

12 saat sonra: Dolaşımdaki karbonmonoksit seviyesi normale düşer.

2 hafta–3 ay sonra: Kan dolaşımı ve akciğer işlevleri düzelir, kalp krizi riski düşmeye başlar.

1–9 ay sonra: Daha az öksürük olur, daha kolay nefes alınır.

1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski yarıya düşer.

2–5 yıl sonra: Ağız, boğaz, yutak, mesane kanseri riskleri yarıya iner, inme riski sigara içmeyenlerle aynı düzeye düşer.

10 yıl sonra: Akciğer kanserinden ölme olasılığı yarı yarıya azalır, böbrek veya pankreas kanseri riski azalır.

15 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyenlerle aynı olur.

Ne kadar tasarruf edeceksin?

Sigara içmek pahalıdır. Bir paket sigaranın ortalama fiyatı 11 lira civarındadır. Hesap makineni kullanarak ne kadar paranın duman olduğunu hesapla!

Hastanelerden yardım alabilir miyim?

Bulunduğunuz ile ait Sigara Bırakma Polikliniklerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: birakabilirsin.org