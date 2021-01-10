8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey

Popüler uygulama WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup yapılan açıklamaya göre; WhatsApp kullanıcı verilerini Facebook ile rahatça paylaşabilecek. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı 8 Şubat 2021 sonrası kullanamayacak.

2) WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler, Kullanım ve Kayıt Bilgileri, Cihaz ve Bağlantı Bilgileri, Konum Bilgiler, Çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.), WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

3) WhatsApp sözleşmesi maddeleri neler?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

4) Sosyal medya devi konuyla ilgili açıklama yaptı mı?

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

5) WhatsApp hesabımızı silmek için ne yapmalıyız?

WhatsApp hesabınızı silmek içinSeçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e basın. Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin. Sil > SİL’e basın. Hesabınızı sildiğinizde: Hesabınız WhatsApp’tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir. Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

6) WhatsApp'ı silen kullanıcılar hangi uygulamaya yöneldi?

ABD menşeli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, kullanıcılar kitleler halinde Rus menşeli Telegram uygulamasına yöneldi.

Veri analizi firması Sensor Tower'a göre, Telegram yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini söyledi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk da WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasını eleştirdi ve kullanıcılara Signal kullanmasını tavsiye etti.

7) Signal uygulamasının özellikleri nelerdir?

Signal kendini gizliliğe önem veren bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Kullanımı ücretsiz ve kolay olan uygulamanın mesajlaşma ve görüşmelere ise erişim izni yok.

Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor.

Signal tarafından sunulan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Mesajlaşma

Görüntülü ve sesli arama

Grup sohbetleri

Fotoğraf, video, ses gibi medyaları gönderme

Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar

Ayrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.

8) Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmek için hangi tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor?

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

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