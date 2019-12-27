8 soruda Wikipedia süreci

Yaklaşık 2,5 yıldır Türkiye'de erişim engeli bulunan Wikipedia sürecini derledik. İşte 8 soruda Wikipedia süreci...

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8 soruda Wikipedia süreci

1- Wikipedia nedir?

İnternet ansiklopedisi olarak adlandırılan Wikipedia adlı internet sitesi birçok konuda bilgi veren, içerik sahibi bir dünyaca ünlü bir yapı.

2- Türkiye'de Wikipedia ne zaman kapatıldı?

Wikipedia adlı internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde saat 08:00'de Türkiye'de erişime engellendi.

3- Wikipedia Türkiye'de neden kapatıldı?

Türkiye'nin talebi doğrultusunda Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatıldı. 

 4- Kapatılma sonrası Wikipedia hangi adımı attı?

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

5- Wikipedia söz konusu içerikleri değiştirdi mi?

2018 yılında Wikipedia'nın engellenmeye yönelik içerikleri değiştirdiği ve yakın bir zamanda açılacağı iddia edilmişti. 

6- İçerik değişimi hakkında BTK hangi açıklamayı yaptı?

Türkiye'den yapılan açıklamada sürecin takip edildiği Türkiye ile ilgili içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmişti. 

7- Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ne oldu?

Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile Wikipedia hakkında alınan erişim engeli kararının ifade özgürlüğü ihlali olduğu açıklandı. 


8- Wikipedia kurucusu hangi açıklamayı yaptı?

Wikipedia kurucusu Jimmy Wales twitterden yaptığı paylaşımda 'Wellcome back Turkey' açıklamasında bulundu. 


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