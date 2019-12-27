8 soruda Wikipedia süreci
Yaklaşık 2,5 yıldır Türkiye'de erişim engeli bulunan Wikipedia sürecini derledik. İşte 8 soruda Wikipedia süreci...
1- Wikipedia nedir?
İnternet ansiklopedisi olarak adlandırılan Wikipedia adlı internet sitesi birçok konuda bilgi veren, içerik sahibi bir dünyaca ünlü bir yapı.
2- Türkiye'de Wikipedia ne zaman kapatıldı?
Wikipedia adlı internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde saat 08:00'de Türkiye'de erişime engellendi.
3- Wikipedia Türkiye'de neden kapatıldı?
Türkiye'nin talebi doğrultusunda Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatıldı.
4- Kapatılma sonrası Wikipedia hangi adımı attı?
Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
5- Wikipedia söz konusu içerikleri değiştirdi mi?
2018 yılında Wikipedia'nın engellenmeye yönelik içerikleri değiştirdiği ve yakın bir zamanda açılacağı iddia edilmişti.
6- İçerik değişimi hakkında BTK hangi açıklamayı yaptı?
Türkiye'den yapılan açıklamada sürecin takip edildiği Türkiye ile ilgili içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmişti.
7- Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ne oldu?
Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile Wikipedia hakkında alınan erişim engeli kararının ifade özgürlüğü ihlali olduğu açıklandı.
https://twitter.com/jimmy_wales/status/1210181332749422593
8- Wikipedia kurucusu hangi açıklamayı yaptı?
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales twitterden yaptığı paylaşımda 'Wellcome back Turkey' açıklamasında bulundu.