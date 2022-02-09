9 Şubat Çarşamba günü hastanelerde randevusu olan veya hasta olduğu için hastaneye gitmeyi planlayan pek çok kişinin aklında ‘9 Şubat sağlık çalışanları, doktorlar ve hastaneler grevde mi?’ ve ‘Bugün hastaneler açık mı?’ soruları yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dün gerçekleşmesi beklenen greve ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşmıştı. İşte, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının grev açıklamasının ayrıntıları…

9 ŞUBAT SAĞLIK ÇALIŞANLARI, DOKTORLAR VE HASTANELER GREVDE Mİ?

Türk Tabipleri Birliği ile tabip odaları tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat Salı günü ile ilgili olarak hakları, emekleri ve toplumun sağlık hakkı için grevde olacakları kaydedildi.

Tabip odalarının temsilcilerinin yaptığı açıklamada, grevin toplumun sağlığı için olduğu belirtildi ve vatandaşlara 8 Şubat’ta randevu almamaları yönünde çağrı yapıldı. Ayrıca, "Hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada grevin sadece 8 Şubat Salı gününü kapsadığı belirtildiği için 9 Şubat Çarşamba gününde sağlık çalışanları, doktorlar ve hastanelerin grev yapması beklenmiyor.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Daha önce de belirtildiği üzere TTB tarafından hayata geçirilen grev 8 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Grev dün pek çok hastane ve doktorun katılımıyla gerçekleşirken, 9 Şubat Çarşamba günü hastaneler ve doktorlar normal çalışmalarına bugün devam ediyor.

TTB tarafından açıklamada, eylem süresince diyaliz hastaları, acil hastalar, çocuk aciller, acil ve riskli gebeler, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımının aksamayacağı yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği belirtildi.

8 Şubat 2022 Salı günü gerçekleşen grevde hastanelerin açık olup olmadığına dair yapılan yazılı açıklamada;

1- COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2- Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3- Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4- Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5- Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8- Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

ifadelerine yer verildi.