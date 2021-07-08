Ons altın 8 Temmuz Perşembe sabahında yüzde 0,29 oranında değer kaybetti ve 1.789,27 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altının onsundaki bu değer kaybı, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerine de yansıdı, altın piyasasında yeniden aşağı yönlü bir hareket görüldü. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte, 8 Temmuz güncel altın fiyatları…

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 8 Temmuz Perşembe sabahında yönünü tekrar aşağı çevirdi. Yüzde 0,29 oranındaki düşüşün ardından gram altının alış fiyatı 502,21 TL, satış fiyatı ise 502,48 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerde hızlı bir yükseliş içine giren çeyrek altın bugün yüzde 0,24 oranında değer kaybetti. 813,00 TL’den alınan çeyrek altın 828,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altındaki değer kaybı yüzde 0,18 oranında oldu ve 1.626,00 TL’den alınıp, 1.656,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 8 Temmuz Perşembe sabahında yüzde 0,07 oranında değer kaybetti. Alış fiyatı 3.222,94 TL, satış fiyatı ise 3.285,64 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını diğer altın türlerinin aksine bugün değer kazanan tek birim oldu. Sabah saatlerinde yüzde 0,12 yükselen cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.340,00 TL olurken, satış fiyatı ise 3.394,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın da güne düşüşle başladı. Alış fiyatı 274,96 TL olan 14 ayar altının satış fiyatı ise 329,95 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Dün 368,13 TL’den satılan 18 ayar altının bugünkü satış fiyatı yaşadığı değer kaybının ardından 367,87 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?