Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
AA