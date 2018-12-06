Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi

06 Aralık 2018, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

AA


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