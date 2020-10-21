8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı

Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye de hak kazanacak. Sınavlar LGS ve YKS formatında olacak.

Önce LGS sonra YKS

8’inci sınıflar için online sınav, 24 Ekim 2020’de yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 22 Ekim 2020 olacak. Sonuçlar ise 26 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. 12’nci sınıflar için başvuru tarihi 25 Ekim olacak. 7 Kasım’da temel Yeterlilik testi (tYt), 8 Kasım’da ise alan Yeterlilik testi (AYT) yapılacak. Sınav sonuçları 10 Kasım’da açıklanacak.