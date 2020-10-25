İşte Sisal Şans’ın konuyla ilgili zorunlu açıklaması:

“Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde ‘8’ ve ‘32’ numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır. Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır.

Kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses, müzik’ uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir.

Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili video T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’na gönderilmiş ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelenmiştir.

Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’nın iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin ‘8, 32’ değil ‘ses, müzik’ olduğunu raporlamasıyla resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır.

Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir.

Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve bu değerin operasyona başladığımız günden beri katlanarak artması yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan Milli Piyango markasına yatırım yapmayı sürdürerek, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.



