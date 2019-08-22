Polis, adı açıklanmayan çocuğu A44 otobanında, Dortmund yolu üzerindeki bir cepte yardım beklerken buldu. Çocuğun arabanın dörtlülerini yakıp aracın arkasına tehlike üçgenini de koyduğu belirtiliyor.

Polis, çocuğun bulunduktan sonra “Biraz araba sürmek istedim” dediğini ve sonra da ağlamaya başladığını açıkladı.

ANNE İHBAR ETTİ

Çocuğun annesi de gece 00.25’te çocuklarının VW Golf otomatik arabalarını alarak kaçtığı ihbarında bulundu. Daha önce trafiğe kapalı alanda araba sürdüğü, çarpışan araba ve go-kart kullandığı belirtilen çocuk saat 01.15’te bulundu.

Çocuk, polise hız yaptığı için rahatsızlandığını ve aracı kenara çektiğini söyledi.

Polis olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.