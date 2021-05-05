Türkiye 8 yaşındaki çocuk, doğum gününe 2 gün kala öldü

8 yaşındaki çocuk, doğum gününe 2 gün kala öldü

Türkiye

8 yaşındaki çocuk, doğum gününe 2 gün kala öldü

Adana’nın Kozan ilçesinde evininde oynarken kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet’in 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 23:31 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi’nde oturan Göçer ailesinin oğlu Ahmet Erdem Göçer, evin önünde oynarken birden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine talihsiz çocuk, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını gözyaşlarına boğan Ahmet Erdem Göçer’in 7 Mayıs’ta doğum günü olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıdı.

DHA

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