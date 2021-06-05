Türkiye 8 yaşındaki Toprak'ın ölümü duyanları yıktı! Koronavirüs sonrası gelişen MAS'a yenildi

8 yaşındaki Toprak'ın ölümü duyanları yıktı! Koronavirüs sonrası gelişen MAS'a yenildi

Türkiye

8 yaşındaki Toprak'ın ölümü duyanları yıktı! Koronavirüs sonrası gelişen MAS'a yenildi

Batman'da görev yapan doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki toprak, koronavirüs sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle hayatını kaybetti.

05 Haziran 2021, Cumartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19’a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti.

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek. 

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak’ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç’a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi. 

DHA


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