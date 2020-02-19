8 yıl aradan sonra Şam-Halep arası ilk uçuş

Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra bugün ilk kez başkent Şam’dan Halep’e ilk sivil uçuş gerçekleştiğini bildirdi. Halep'teki kontrolün tamamen ele geçirilmesinin ardından Halep Uluslararası Havalimanı'nın hava trafiğine açılacağı belirtilmişti. Şam-Halep uçağındaki 120 kişinin arasında Suriye ulaştırma ve turizm bakanları, basın mensupları ve sivil yolcular yer aldı. Şam yönetiminin önceki gün Halep kırsalındaki çok sayıda köyü teröristlerden geri alması ve vilayetin tamamında kontrolün Suriye Ordusu'na geçtiği duyurusunun ardından havalimanı trafiğe hazır hale geldi. Uçuşlara 2012'den itibaren ara verilmesinin nedeni güvenlik kaygılarıydı. Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammoud uçakta gazetecilere yaptığı açılamada Halep Uluslararası Havalimanı'nın tekrar hizmet vermesinin, yurt içi uçuşların başlamasının Suriye Ordusu'nun cesareti sayesinde gerçekleştiğini belirtti.