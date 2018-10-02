80 bin kişi daha üniversiteli oldu
Yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 19 bin 155, önlisans programlarına 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yerleştirildi.
Bu yıl boş kontenjan sayısı 114 bin 655 olmuştu. Ek yerleştirmede açıköğretim programlarına ise 22 bin 581 aday yerleşti. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada 2017’de genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki yüzde 76.5 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 84.72’ye yükseldiği belirtildi. Ek yerleştirme ile bir program kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.