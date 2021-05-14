80 bin liralık dava! Eski dekandan mobbing iddiası…

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, rektör olmadan önce bir disiplin soruşturması geçirdi. Prof. Nihal Kafalı ile üniversitedeki iki dekan da soruşturma komisyonunda görevlendirildi. Soruşturma sürerken Prof. Dr. Elçi, 2019 Ocak’ta üniversiteye rektör olarak atandı. Rektör Elçi, üniversitenin yönetim kurulu toplantısında Prof. Kafalı ile 2 dekana yönelik, ‘Siz benim tertemiz mazimi bir soruşturma ile lekelediniz. Siz ahlaksızsınız, lekelisiniz… Siz beni suçlayarak böyle bir rektörle çalışmayı sürdürüyorsunuz. Nasıl içinize sindiriyorsunuz? Benim aldığım kararları kabul edip susacağınıza bir de şerh düşerim diyorsunuz’ şeklinde konuştu.

‘SİSTEMATİK MOBBİNGE UĞRADI’

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Rektör Elçi, Dekan Kafalı’ya dekanlıktan istifa etmesi konusunda ağır bir baskı kurdu. Dava dilekçesinde, “Rektör Elçi, Prof. Kafalı’ya dekan olduğu dönemde sistematik olarak mobbing uygulamıştır. Rektör Elçi toplantıda ‘Siz istifa etmedikçe fakülteniz sizin yüzünüzden zarar görüyor ve görecek’ şeklinde konuşarak Prof. Nihal Kafalı’yı açıkça tehdit etmiş ve saldırgan tutumunu sürdürmüştür. Davalının yıldırma politikasına maruz kalan Prof. Kafalı, büyük bir manevi zarara uğradı. Bu nedenle uğradığı zararın bir nebze de olsa giderilmesi için 80 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte Rektör Handan İnci Elçi’den tahsilini istiyoruz” denildi.

‘SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ’

REKTÖR Elçi, Prof. Kafalı’nın mobbing iddiasıyla ilgili hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından şöyle konuşmuştu: “Bahse konu olay, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Nihal Kafalı’nın yıllardır kadro talebi yerine getirilmemiş olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kadro verilmesine itiraz etmesinden kaynaklanmıştır. İşin üzücü yanı bu bölümün Güzel Sanatlar Fakültesi dekanının kendi idaresindeki bir bölüm olmasıdır. Sözü edilen toplantıda, üniversitemizin en eski bölümlerinden olan Geleneksel Türk Sanatları için kurduğu cümleleri kabul etmek mümkün değildir.”