80 milyon like: Siber zorbalara unutulmaz cevap

4 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında olimpiyatlara katılan en genç Türk olan Tutya yılmaz, denge tahtasında yaptığı bir hareketi, jimnastik literatürüne ‘yılmaz’ adıyla yazdırmıştı.

Tutya Yılmaz, siber zorbaların hedefi olan fotoğrafının altına özetle şunları yazdı:

Ben bir sporcuyum ve yaptığım spor gereği vücudum kaslı! Bu, zaman zaman benim de takıldığım bir konu. Bugün bu fotoğrafı paylaşmadan önce çok kaslı durduğumu düşündüm ve önce fikrine güvendiğim birkaç kişiye yorumlarını sordum. Çünkü her ne kadar takmıyorum bu tür yorumları desem de zaman zaman insanın kalbi kırılıyor. Çünkü nihayetinde ben de bir insanım...

'KAS YIĞINI' BENİM 16 YILLIK EMEĞİM

Sonra bir karar aldım. Bundan sonra kim ne derse desin kafama takmayacağım. Çünkü ben buyum ve kendimi bu halimle seviyorum. Senin ‘Kas Yığını’ dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey... Senin ‘Kas Yığını’ diye küçümsemeye çalıştığın şey benim başarı hikayem... Bunu yazdım çünkü beni örnek alanlara öz güvenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.