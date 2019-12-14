80 milyonluk hayale geri sayım

Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen ikramiye miktarı değişiyor. Peki bu nasıl belirleniyor? İkramiye miktarı, Milli Piyango İdaresi için hazırlanan 5602 sayılı kanunda geçen orana göre belirleniyor. Yani her yıl İdare’nin gelirleri çerçevesinde yüzde 40’ın altında kalmayacak yüzde 83’ünde üzerine çıkmayacak bir oranla belirleniyor. 2020 yılı büyük ikramiyesi olan 80 milyon TL ise Milli Piyango İdaresi’nin gelirlerinin yüzde 63’ü nispetinde belirlendi.

Hazineye aktarılıyor

En çok merak edilen konulardan biri bilet sahibinin almadığı ikramiyelerin ne olduğu. 5602 sayılı kanuna göre; ikramiyeler bir yıllık zamanaşımına tabi. Yani çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletin ikramiyesi zamanaşımına uğruyor ve sonrasında bu bilete ödeme yapılmıyor. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdare’nin ikramiye havuzunda bekletiliyor. Halen Türkiye Varlık Fonu tarafından yönetilen İdare’nin yılsonu itibarıyla alınmayan ikramiyeleri kamu payı olarak okul, hastane vs. yapımı için Hazine’ye aktarılıyor. Yani 2018’in 70 milyon TL kazanan talihlisi, ortaya çıkmazsa bu gelir Hazine’ye aktarılacak.

Satılan bilete çıkıyor

Peki büyük ikramiye satılmayan bir bilete çıkabilir mi? 1939 yılından bu yana uygulanan mevzuata göre, büyük ikramiye yani yılbaşı özel ikramiyesinin satılmayan bir bilete çıkması mümkün değil. Çünkü o gün gerçekleştirilen çekilişte, satılan bir bilete ikramiye çıkana dek, çekilişe devam ediliyor. Diğer yandan 2019 verilerine göre bu yıl içerisinde gerçekleştirilen 32 çekiliş ikramiyesinin sadece 3’ünün, tüm gelirleri Milli Piyango İdaresi’ne kaldı.

Yanlış anlaşılıyor

Çekilişlerde 1 tam, 2 yarım ve 4 çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde tartışma konusu olan ikramiyenin hep satılmayan biletlere çıktığı konusu ise kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Oysa ikramiyelerin tamamı değil, o çekilişteki (tam, yarım ve çeyrek)tüm biletlerden satılmayan birine ya da birkaçına isabet ettiği görülüyor. Örneğin ikramiyenin çeyrek bilete çıkması ve bu biletlerin 2’sinin satılmış olması durumunda bu talihliler ikramiyelerini alıyor. Satılmayan diğer 2 bilete isabet eden tutar ise yıl içerisinde diğer ikramiyelere aktarılmak üzere idareye kalıyor. Bu durumun hiç ikramiye verilmemiş ve ikramiye satılmayan bilete çıkmış olarak değerlendirmesi ise yanlış algı yaratıyor.

Milli Piyango İdaresi’nin devri için Türkiye Varlık Fonu ve İtalyan Sisal-Şans Ortak Girişimi gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıllık sözleşme ağustosta imzalanmıştı. İdare’nin devrinin 1 Haziran 2020’de gerçekleşmesi planlanıyor.



