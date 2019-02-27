80. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Her yıl belirli dönemlerde özel güvenlik görevlisi sınavları gerçekleşiyor. Son sınav ise 17 Şubat'ta gerçekleşti. Sınava on binlerce kişi katılım sağladı. Bugün ise sınavın üzerinden 10 gün geçti. Kılavuzu incelemeyen ve süreci tam olarak bilmeyen vatandaşlar şimdi "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor.

80. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

Özel Güvenlik 80. temel eğitim sınavı sınav talimatı kılavuzunu incelediğimizde sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih olarak 8 Mart 2019 belirtiliyor.

Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.