Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 80 nerenin plaka kodu? 80 plaka hangi şehir? 80 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

80 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

80 plaka kodu ülkemizin Osmaniye iline bağlı olan bir koddur. Mevcut olan aracın ön ve arkasında bulunan plaka kodlarının 80 numaraya sahip olması aracın Osmaniye iline kayıtlı olduğunu göstermektedir. Osmaniye ilinin baş harfi O ile başladığı halde plakası 80'dir. Bu durumun sebebi Osmaniye ilinin daha sonradan il haline gelmesidir. Bu nedenle mevcut plaka kodu sıralamaya göre verilmemektedir.



