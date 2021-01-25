80 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya bugün başlıyor
80 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına bugün başlanıyor.
25 Ocak 2021, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.
Aşılar bu sabah geldi
Çin'den alınan Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı İstanbul Havalimanı'na indi. 3,5 milyon doz aşının da kısa sürede Türkiye'de olması bekleniyor.
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