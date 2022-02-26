80 yaşında orduya katıldı! Fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Rusya'nın başlattığı saldırı sonrası Ukraynalıların başlattığı direniş Putin'in beklentisinin çok üstünde oldu.

7'den 70'e ordusuna destek vermek isteyen halk günler öncesinden silah eğitimleri almaya başlamıştı.

80 YAŞINDA ORDUYA KATILDI

Rus askeri konvoyunun önüne tek başına geçen Ukraynalı sosyal medyada konuşulurken bölgeden yürek ısıtan bir kare daha geldi. 80 yaşındaki Ukraynalı bir adam torunları için savaşmak istediğini söyleyerek orduya katılma kararı aldı.

ESKİ FİRST LADY HAYRAN KALDI

Ülkeden gelen ölüm ve yıkımın yürek burkan görüntüleri arasında yaşlı adamın yaptığı hareket, Ukrayna'nın eski 'First Lady'si Kateryna Yuşçenko'yu kendine hayran bıraktı. Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yuşçenko ile evli olan Kateryna Yuşçenko, olay anın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Orduya katılmak için yanına 2 tişört, bir çift ekstra pantolon, diş fırçası ve öğle yemeği için birkaç sandviç alan 80 yaşındaki adam torunları için savaşmak istediğini söyledi.





Fotoğrafın nerede çekildiği belli değil, ancak görüntü dünya çapında viral oldu ve paylaşım rekorları kırdı. Ülkenin dört bir yanındaki siviller Putin'in askerlerine karşı silahlanıyor.

Hürriyet