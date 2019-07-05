80 yaşındaki kadın çatıdan düşerek ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl İlçesinde ahırın çatısından düşen Kezban Y.(80) ağır yaralandı
Gündüzlü Mahallesinde ahırının çatısını düzenlemek için çıkan Kezban Y.(80), çatının çökmesiyle 4 metre yerden düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kezban Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kezban Y.´ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.