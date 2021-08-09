800 farklı enstrümanı yeniden yaptı - Müzik aletleri ustası Feridun Obul’un hikayesi
Sultanahmet'te 20 metrekarelik bir dükkanda dünyaca ünlü müzik aletlerini yapan Feridun Obul, atölyesinde Orta Asya'dan Osmanlı Sarayı'na, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya bütün halkların enstrümanlarını orijinaline sadık kalarak 27 yıldır gün ışığına çıkarıyor.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Çeşitli kaynaklardan yararlanarak bugüne kadar 800 civarında farklı enstrüman ürettiğini söyleyen Obul, “Kayıp müzik aletlerini minyatürlerden, kaya resimlerinden ve tabletlerden tasarlıyorum. Bugüne kadar ürettiğim enstrümanlar arasında tarihi en eskiye dayanan 14 bin 500 yıllık kam davulu” diyor.
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