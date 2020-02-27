807 şirketle 60 milyarlık dev

Gülal, yönetilen şirketlerde 40 bin 669 kişinin istihdam edildiğini, tedarikçilerle birlikte bu sayının 70-80 bini bulduğunu belirtti. Aydınlı Grup’un 2019 performansı, 2020 yatırım ve büyüme planları ile gelecek dönem hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülal, devraldıkları şirketlerin çok iyi performans sergilediğini ifade etti. Aydınlı Grup’tan örnek veren Gülal, “2.4 milyar liralık aktif büyüklüğüyle devraldık. Şu anda grubun aktif büyüklüğü 4.6 milyar lira seviyesinde. Grubu yüzde 89 büyüttük. Grubun cirosu da yüzde 27 artışla 2.5 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

Satış için geri sayım

Gülal şöyle devam etti: “Müsadere kararı suça iştirak etmiş eski hissedarların hisselerinin Hazine’ye devri manasına geliyor. Bu manada Erciyes Anadolu Holding’de, Koza Altın’da, Naksan’da ve Aydınlı’da müsadere kararı verildi. Hukuki süreç devam ediyor. 2020 içerisinde özellikle büyük grupların müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasını bekliyoruz. Kesinleştikten sonra her türlü projeksiyonu gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı ilgisi yoğun.”

Muhiddin Gülal, “Aydınlı Grup’un özkaynak büyüklüğü biz devraldığımızda 712 milyon lira idi, şu an 2.4 milyar lira seviyesine ulaştı” dedi.

Yüzde 20 büyüme hedefi

Grubun 2018 itibarıyla ihracat rakamının 450 milyon lira olduğuna değinen Gülal, mağaza sayısının ise 659’a yükseldiğini, geçen yıl 70 mağaza açtıklarını, 2020 itibarıyla burada yüzde 20 büyüme hedeflediklerini bildirdi. Şirket satışının gündemde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Muhiddin Gülal, “Bu şirketlerin hukuki süreçleri devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla Aydınlı Grup’da müsadere kararı ilk derece mahkemesi tarafından verildi” dedi.

Mevduatın sigortası

TMSF güvencesindeki mevduat garantisi (sigortası) geçen yıl, 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Muhiddin Gülal, bu uygulamayla sigortalı mevduat tutarının 750 milyar liraya çıktığını belirtti.