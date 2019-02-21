Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Ankara Yenimahalle’de yaşayan N.S.G., 2016 yılında Özel Fayda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim görüyordu. O tarihte 16 yaşında olan N.S.G., her cumartesi gittiği matematik dersinde 80 yaşındaki Nuri Ü.’nün istismarına uğradı. En son 10 Aralık 2016 günü cinsel istismar yinelenince N.S.G. olanları önce öğretmenlerine, ardından ailesine anlattı.

‘YAPMAYIN DEDİM AMA...’

N.S.G., ifadesinde şunları söyledi: “Nuri Ü.’yü sevmiyorum. Benim kadınsal yerlerime dokundu. Her derste dokunuyordu. Sınıfın kapısı kapalıdır. Dokunmalarından rahatsız oldum çünkü onun öğrencisiyim. O da öğretmenimdir. ‘Hocam yapmayın, rahatsız oluyorum’ dedim.”

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Nuri Ü. ise bir yılı aşkın süredir N.S.G.’ye ders verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Nuri Ü., “10 Aralık günü ders sonrası zil çalınca öğrencim geleceği için N.S.G.’ye kalkması gerektiğini söyledim. Kalkmak istemedi. Arkasından biraz öfke ve kızgınlıkla kollarından tutup kaldırdım. Sendeleyince duvara yaslandı. Bu olanlar nedeniyle şikâyet etmiş olabilir” diye konuştu.

YARGITAY BEKLENİYOR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi’nin raporunda N.S.G.’nin anlatımlarının güvenilir olduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda da “mağdurun suçun işlendiği tarihte olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı, fiile ruhsal ve bedensel yönden mukavemete muhtedir olamayacağı ve beyanlarına itibar edilebileceği“ vurgulandı. Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 20 Kasım 2018’de bitti. Nuri Ü.’ye çocuğun cinsel istismarı suçunu öğretici sıfatıyla ve zincirleme şekilde işlediği için 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nuri Ü.’nün yaşı itibarıyla kaçma şüphesi olmadığı için adli kontrol altında olmasına karar verildi. Nuri Ü.’nün tutuklanması için Yargıtay’ın kararı bekleniyor.